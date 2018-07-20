رغم الهزائم المتتالية بالمونديال: تغريم منتخب مصر

فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غرامة مالية على الاتحاد المصري، أمس الخميس، بسبب خوض المنتخب الأول مباراة ودية أمام الكويت في أواخر شهر أيار/ مايو الماضي بالمخالفة للتعليمات.

وكان فيفا حظر على المنتخبات التي شاركت في مونديال 2018 اللعب في الفترة ما بين 21 إلى 27 أيار/ مايو الماضي "من أجل حماية اللاعبين قبل انطلاق النهائيات في روسيا"، ورغم ذلك واجه منتخب مصر نظيره الكويتي على أرض الأخير يوم 25 من الشهر ذاته.

وقال فيفا في بيان أصدره إنه "جرى معاقبة الاتحاد المصري للعبة بغرامة خمسين ألف فرنك سويسري (نحو خمسين ألف دولار)، مع تحذيره بسبب عدم احترامه فترة الراحة الإلزامية التي أقرها فيفا".

وأنهى منتخب مصر مشاركته في كأس العالم 2018 في قاع ترتيب المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط ليودع البطولة من الدور الأول بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية أمام أورغواي وروسيا المضيفة والسعودية.