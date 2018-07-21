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افتتاح كأس الأبطال الودّيّة بأميركا: دورتموند يهزم مانشستر سيتي

تاريخ النشر: 21/07/2018 - 09:51

افتتاح كأس الأبطال الودّيّة بأميركا: دورتموند يهزم مانشستر سيتي
أرشيفية
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: باسل مغربي

حقّق نادي بوروسيا دورتموند الألماني، فوزًا مهمًّا على مانشستر سيتي الإنجليزي، بهدف نظيف، في افتتاح كأس الأبطال الودية الدولية، على ملعب سولجر فيلد، بالولايات المتحدة الأميركية، صباح اليوم السبت.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد، الألماني ماريو جوتزه من ركلة جزاء في الدقيقة (28) من زمن المباراة.

وأجرى بيب جوارديولا، ولوسيان فافر، مدربا مانشستر سيتي، ودورتموند على الترتيب، العديد من التغييرات طوال المباراة، بهدف تجهيز معظم اللاعبين قبل بداية الموسم الجديد.

وأعرب فافر، عن سعادته بعد تحقيق الانتصار، وقال خلال تصريحاته عقب المباراة: "لقد كان اختبارًا جيدًا، حيث كانت لدينا بعض التوليفات الجيدة".

يُشار إلى أن دورتموند سيواجه ليفربول غدًا الأحد، في إطار نفس البطولة، كما يلتقي مانشستر سيتي نظيره الريدز أيضًا يوم الخميس المقبل.

 


#مانشستر سيتي
#بروسيا دورتموند
#كأس الأبطال الودية الدولية
#غوارديولا

من عرب 48

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