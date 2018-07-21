برشلونة أنفقت 300 مليون دولار ولم تعوض رحيل هيرنانديز بعد

تعاقدت إدارة نادي برشلونة مع العديد من الأسماء، لكنها لم تفلح في تعويض رحيل أسطورة النادي، تشافي هيرنانديز، الذي انتقل صيف 2015 إلى فريق السد القطري.

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريرًا أوضحت فيه أن برشلونة تعاقد مع ستة لاعبين لتعويض رحيل تشافي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وهم أردا توران من أتلتيكو مدريد، وأندريه غوميز من فالنسيا، إضافة إلى دينيس سواريز الذي كان معارًا لنادي فياريال، وباولينيو الذي قدم من غوانغزو الصيني، وفيليب كوتينيو من ليفربول، وأخيرًا أرثر ميلو القادم مؤخرًا من غريميو البرازيلي.

ولم ينجح أي لاعب في سد النقص الذي تركه تشافي، حيث فشل توران وغوميز ودينيس بشكل كبير، بينما ظهر باولينيو بمستوى جيد لكنه بعيد عن مستوى النجم السابق للفريق، أما كوتينيو فقدم أداء جيدًا خلال الأشهر الستة الأولى بانتظار ما سيُسفر عنه الموسم المقبل.

وأنفق البرسا حتى الآن ما يقرب الـ 265 مليون يورو، على ضم 6 لاعبين في خط الوسط في آخر 3 أعوام، ويسعى النادي أيضًا، لضم أدريان رابيو نجم باريس سان جيرمان، أو فرينكي دي يونغ لاعب أياكس الشاب، مما يعني أن إجمالي التعاقدات على تعويض تشافي سيصل إلى 300 مليون يورو.