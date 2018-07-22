بعد المونديال: تقنية الفيديو تصل إلى الدوري الإسباني

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن دوري الدرجة الأولى الإسباني سيكون على موعد مع استخدام تقنية الفيديو بعدما خطفت الأنظار في نهائيات كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

وبحسب التقارير، فإن "جرى الاتفاق على الاستعانة بتقنية الفيديو في الدوري الإسباني خلال شهر آذار/مارس الماضي، ومن المتوقع أن تتم المصادقة النهائية عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الأيام المقبلة".

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن "تقنية الفيديو ستستخدم في البداية بدوري الدرجة الأولى الإسباني، في حين لم يتضح بعد موعد استخدامها في الدرجة الثانية وكأس ملك إسبانيا".

ومن المقرر أن يتلقى طاقم الحكام في إسبانيا إرشادات حول كيفية التعامل مع تقنية الفيديو، سيما وأن البعض منهم قد بدأوا ذلك من خلال المباريات التحضيرية التي خاضتها عدة فرق استعدادا للموسم الكروي الوشيك.

تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا ليست الأولى التي ستستخدم فيها تقنية الفيديو، علمًا أنه جرى الاستعانة بها فيما يقارب 700 مباراة بدوري الدرجة الثانية في إيطاليا وألمانيا.

إلى ذلك، من المتوقع أن تستخدم تقنية الفيديو أيضًا في الدوري الفرنسي والهولندي، وفي حال سارت الأمور بالشكل المطلوب فإن استخدامها سيكون خلال الموسم الكروي المقبل.

أما فيما يخص دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، فإن تقنية الفيديو لن تكون موجودة فيهما خلال الموسم الوشيك.