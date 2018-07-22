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بعد كريستيانو: لاعبون آخرون على رادار يوفنتوس

تاريخ النشر: 22/07/2018 - 13:01

بعد كريستيانو: لاعبون آخرون على رادار يوفنتوس
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تخطط إدارة فريق يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع عدد من اللاعبين البارزين من أجل المنافسة على الألقاب بالموسم القادم وخصوصًا دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنها منذ 22 عاما.

وبدأت إدارة "السيدة العجوز" مهمتها من خلال ضم النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الذي ساهم في فوز فريقه ريال مدريد باللقب الأوروبي على مدار المواسم الثلاثة الماضية.

وبعد انضمام "الدون" لتعزيز خط الهجوم إلى جانب كل من اللاعبين باولو ديبالا، غونزالو هيغوين وماريو ماندزوكيتش، يبدو أن المدرب، ماسيمليانو أليغري، سيكون مطمئنا ولن يحتاج لأي لاعب هجومي آخر.

وعلى صعيد خط الوسط، يبدو الأمر مغايرا في ظل الأنباء المتداولة حول إمكانية رحيل اللاعب، ميرالم بيانيتش، عن صفوف بطل الدوري الإيطالي الذي سيتخلى عن خدماته مقابل نحو 100 مليون يورو.

وبالتالي، فإن هناك 3 لاعبين مرشحين لخلافة اللاعب البوسني أولهم لاعب يوفنتوس السابق، بول بوغبا، الذي انتقل قبل عامين إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفي حال فشل التعاقد معه فإن اليوفي سينتقل للتفاوض مع باريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع اللاعب أدريان رابيو، أما اللاعب الثالث فهو سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الذي يرتدي قميص لاتسيو.

أما في خط الدفاع، فهناك عدد من اللاعبين الذين يحظون باهتمام يوفنتوس لتعويض الرحيل المحتمل لكل من اللاعبين دانيلي روجاني وأندريا بارزالي، على رأسهم دييغو غودين ثم يليه كل من خوسيه ماريا خيمينيز، فيكتور ليندلوف وجيروم بواتينغ.


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#كريستيانو رونالدو
#بول بوغبا
#أدريان رابيو
#سيرجي ميلينكوفيتش
#دييغو غودين
#خوسيه ماريا خيمينيز
#فيكتور ليندلوف
#جيروم بواتينغ

من عرب 48

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