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تشيلسي يحدد سعر هازارد: هل سيكون ضمن أغلى اللاعبين؟

تاريخ النشر: 22/07/2018 - 12:29

تشيلسي يحدد سعر هازارد: هل سيكون ضمن أغلى اللاعبين؟
النجم البلجيكي إيدين هازارد (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق تشيلسي الإنجليزي حدد سعر لاعبه البلجيكي، إيدين هازارد، في ظل اهتمام فريق ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعتبر اللاعب البلجيكي أحد أبرز المستهدفين من قبل الفريق الملكي، وذلك لتعويض رحيل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى فريق يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت "صحيفة ميرور" الإنجليزية أن نادي تشيلسي لا يريد أن يخسر صانع لعب فريقه ويصر على تواجده معهم حتى نهاية عقده الذي ينتهى بعد عامين.

وحدد تشيلسي سعر هازارد مؤكدا أنه لن يقبل رحيل عن جدران قلعة "ستامفورد بريدج" بأقل من 190 مليون يورو.

ويريد المدير الفني للبلوز ماوريسيو ساري أن يحافظ على نجم منتخب بلجيكا والذي تألق في كأس العالم رفقة الشياطين الحمر، وتقديم له عقد جديد براتب بقيمة 336 مليون يورو في الأسبوع.

وقال ساري إنه "أحد أفضل اللاعبين الأوروبيين. آمل أن أتمكن من تحسينه ولكن هذا سيكون صعبا لأنه وصل إلى مستوى عال جدا".

ولكن بعد انتصار بلجيكا بالمركز الثالث على إنجلترا في كأس العالم، أشار هازارد إلى أنه مستعد لتحدي جديد بعد ست سنوات في جنوب غرب لندن.

وفسر تعليق هازارد على أنه يغازل نادي ريال مدريد بعدما قال "الجميع يعرفون وجهتي المفضلة".

لكن تشيلسي يعتقد أن صفقة جديدة تبلغ قيمتها حوالي 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا ستكون كافية لإبقاء اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً في ستامفورد بريدج وتخطط للتحدث معه حول الوضع عندما يعود من عطلته في غضون أسبوعين.


#إيدين هازارد
#تشيلسي
#ريال مدريد
#ماوريسيو ساري

من عرب 48

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