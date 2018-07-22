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عرض ثالث من برشلونة لويليان: هل يقبل تشيلسي؟

تاريخ النشر: 22/07/2018 - 08:54

عرض ثالث من برشلونة لويليان: هل يقبل تشيلسي؟
النجم البرازيلي ويليان (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أفادت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني قدم عرضا ثالثا إلى فريق تشيلسي الإنجليزي من أجل الحصول على توقيع لاعبه البرازيلي، ويليان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب التقارير، فإن الفريق الكاتالوني رفع قيمة العرض المقدم إلى نحو 55 مليون جنيه إسترليني بعدما قام تشيلسي برفض عرضين سابقين (الأول بقيمة 50 مليونا والثاني بقيمة 53 مليونا).

وشارك ويليان في 55 مباراة خلال الموسم الماضي مع تشيلسي، سجل فيها 13 هدفا.

وتحول ويليان إلى لاعب احتياطي في النادي اللندني في الفترة الأخيرة من الموسم الماضي، بعد خلاف مع المدرب الإيطالي المقال أنطونيو كونتي.


#برشلونة
#ويليان
#تشيلسي

من عرب 48

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