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رسميا: حارس جديد لحماية عرين ريال مدريد

تاريخ النشر: 23/07/2018 - 16:21

رسميا: حارس جديد لحماية عرين ريال مدريد
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

قام فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، بتقديم حارس مرماه الجديد، الأوكراني أندري لونين، الذي انضم إليه قادما من فريق زوريا لوهانسك.

وخضع الحارس الذي كلف خزائن الملكي 8.5 مليون يورو إضافة إلى 4 ملايين يورو كمتغيرات، للفحص الطبي اليوم، وبعدها وقع على عقود انضمامه إلى النادي الملكي حتى عام 2024، ثم ظهر في مؤتمر صحفي مقتضب أمام وسائل الإعلام، ثم تواجد على أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو".

وقال رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، خلال حفل تقديم الحارس الأوكراني "نريد تسوية أُسس الحاضر والمستقبل، نريد التعاقد مع المواهب الشابة وسنظل أوفياء لهذه الطريقة التي قادتنا للنجاح، كما أتقدم له بالشكر على اختياره التوقيع للفريق للملكي".

وتحدث الحارس أندري لونين لجماهير الملكي، بالإسبانية، قائلًا "مساء الخير، في البداية أود أن أشكر ريال مدريد والرئيس على إعطائي هذه الفرصة لتحقيق حُلمي".

وأكمل "أنا سعيد بالتوقيع مع أفضل نادٍ في العالم، وأن أكون قادرًا على مشاركة شغفي بكرة القدم مع أفضل اللاعبين في العالم".

واختتم أندري لونين حديثه قائلًا "أشكر عائلتي على وجودها هنا، وأتعهد بتقديم كل ما أملك بتواضع واحترام ليبقى هذا أفضل ناد في العالم".

يذكر أن الحارس أندري لونين هو من خريجي دنيبرو الأوكراني، قبل أن ينضم إلى فريق زوريا لوهانسك في عام 2017، وشارك مع فريق زوريا في 36 مباراة في جميع المسابقات وتلقى خلالها 54 هدفاً.


#ريال مدريد
#أندري لونين
#زوريا لوهانسك
#فلورنتينو بيريز

رسميا: حارس جديد لحماية عرين ريال مدريد

من عرب 48

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