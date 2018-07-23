مانشستر سيتي يخطط لخطف لاعب يوفنتوس

يخطط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لتقديم عرض خرافي مقابل الحصول على خدمات لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، ميرالم بيانيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينغ نيوز"، أن مانشستر سيتي سيتقدم بعرض يصل إلى 120 مليون دولار تقريبا (89 مليون جنيه إسترليني) لخطف اللاعب خلال الميركاتو الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) يضع النجم البوسني على رأس أولوياته لتدعيم خط وسط فريقه، بعد تلاشي آماله في ضم الإيطالي جورجينيو الذي انضم رسميا لصفوف غريمه تشيلسي رفقة مديره الفني السابق في نابولي الإيطالي ماوريسيو ساري.

ويأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن السيتي سيواجه منافسة قوية من برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي كذلك لخطف اللاعب الموهوب.

وسيكون برشلونة الأكثر حرصا ومنافسة للسيتي على ضم اللاعب البوسني، في ظل حاجة الفريق الكاتالوني للاعب وسط مميز لتعويض رحيل الثنائي أندريس إنييستا وباولينيو، اللذين انتقلا للعب في آسيا.

وكان بيانيتش قد انضم ليوفنتوس قبل موسمين قادما من روما الإيطالي، وفي حال تم بيعه بهذا المبلغ سيكون اللاعب البوسني الأغلى في التاريخ.