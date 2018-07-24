أرقام مذهلة عن حالة كريستيانو بعد انتقاله ليوفنتوس

كشف الفحص الطبي الذي خضع له النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مع انتقاله إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، أرقاما مذهلة عن حالة اللاعب الجسدية والصحية.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن نتائج الكشف الطبي الذي قام به كريستيانو منذ أيام، تفوقت على معدلات الكثير من اللاعبين في عمر العشرين، موضحة أن كريستيانو البالغ من العمر 33 عاما بحالة بدنية مذهلة.

وأوضحت الصحيفة أن نتائج الكشف أظهرت أن نسبة الدهون في جسد رونالدو بلغت 7% فقط، وهي نسبة تعتبر جيدة للغاية في لاعب بهذا العمر حيث أن اللاعبين في سن العشرين تبلغ نسبة الدهون في أجسادهم بين 11-12%، مؤكدة أنها نفس القياسات البدنية التي أجراها رونالدو في نادي ريال مدريد الموسم الماضي.

وأظهرت أن نسبة الكتلة العضلية في جسد رونالدو بلغت 50% في حين أن متوسط الكتلة العضلية للاعبين في عمر العشرين عامًا تصل إلى 46%.

ويذكر أن رونالدو صرح خلال المؤتمر الصحفي في الإعلان عن انتقاله إلى يوفنتوس، وقال "جئت إلى يوفنتوس لخوض تحدي جديد في مسيرتي، اللاعبين الذين لديهم نفس عمري يذهبون إلى الصين او اليابان او قطر، فأنا مختلف عن كل اللاعبين الأخرين الذين لديهم 32 أو 33 او 34 سنة، وأشعر بصحة جيدة".