الاتحاد الإسباني يحدد موعد مباراتي الكلاسيكو

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن موعد مباراتي الكلاسيكو بين قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الكروي الجديد 2018-2019.

ويستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد في لقاء الذهاب من الكلاسيكو، في 28 تشرين الأول/أكتوبر المقبل على ملعب "كامب نو"، بينما ستقام مباراة "الكلاسيكو" ضمن الدور الثاني في 3 آذار/مارس 2019 على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في العاصمة مدريد.

كما كشف عن مباراتي "ديربي" العاصمة مدريد، بين الفريق الملكي وأتلتيكو حيث سيجري لقاء الذهاب في 30 أيلول/سبتمبر المقبل، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، على أن تقام مباراة الإياب، في 10 شباط/فبراير المقبل، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو".