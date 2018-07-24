برشلونة يسعى للتعاقد مع لاعب يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة يرغب بالتعاقد مع لاعب يوفنتوس، ميرالم بيانيتش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، أن "وكيل أعمال اللاعب يستعد لعقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة مع رئيس فريق برشلونة لحسم انتقال اللاعب إلى صفوف البارسا خلال الميركاتو الصيفي الحالي".

كما أكدت الصحيفة إلى أن كل المؤشرات تتجه إلى اقتراب رحيل بيانيتش عن يوفنتوس هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة، أن وكيل أعمال بيانيتش، يرغب في معرفة مدى اهتمام برشلونة بضم بيانيتش، في ظل رغبة عدد كبير من الأندية بالتعاقد معه من بينهم مانشستر سيتي تشيلسي الإنجليزيان، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت الصحيفة أيضًا أن نادي "السيدة العجوز"، والذي نجح في ضمن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤخرًا، حدد مبلغ 100 مليون يورو، كمقابل مادي للاستغناء عن خدمات اللاعب البوسني.

يذكر أن نادي برشلونة أعلن اليوم، الثلاثاء، أنه تعاقد مع اللاعب البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، بعد تحويل وجهته من الانتقال إلى صفوف روما الإيطالي في اللحظات الأخيرة.

ووقع مالكوم مع برشلونة عقدًا يمتد لخمس سنوات، وستبلغ قيمة الصفقة 41 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو متغيرات.