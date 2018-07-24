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بعد النجاح في المونديال: هنري يوافق على التدريب بإنجلترا!

تاريخ النشر: 24/07/2018 - 11:23

بعد النجاح في المونديال: هنري يوافق على التدريب بإنجلترا!
المدرب تييري هنري (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم الفرنسي وأسطورة آرسنال السابق، تييري هنري، في طريقه للعودة إلى إنجلترا من أجل تدريب فريق في دوري الدرجة الأولى.

وقالت شبكة "بي بي سي" الإنجليزية إن "المدرب المساعد للمنتخب البلجيكي وافق على تولي زمام الأمور الفنية لفريق أستون فيلا، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي".

وذكرت أن هنري قدم موافقة شفهية للنادي الإنجليزي، بعد أن كان جزءًا من الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا الذي احتل المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

يذكر أن الملياردير المصري، ناصيف ساويرس، اشترى معظم أسهم نادي أستون فيلا مؤخرًا، وينوي إحداث تغيير جذري في الفريق بإقالة ستيف بروس، المدير الفني الحالي، وتعيين هنري بدلا منه.

وكان هنري قد قرر الابتعاد عن مجال الإعلام والتحليل، بعد مشواره الناجح في التدريب مع منتخب بلجيكا.


#تييري هنري
#أستون فيلا
#منتخب بلجيكا
#مونديال 2018
#كأس العالم

من عرب 48

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