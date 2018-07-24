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بعد كريستيانو: ميسي مطلوب في الدوري الإيطالي

تاريخ النشر: 24/07/2018 - 16:20

بعد كريستيانو: ميسي مطلوب في الدوري الإيطالي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن فريق إنتر ميلان الإيطالي يريد التعاقد مع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة "توتو سبورت"، أن إنتر ميلان يفكر جديا في جلب ميسي إلى الدوري الإيطالي، وذكرت التصريحات التي جاءت على لسان الشركة الراعية لإنتر ميلان، ترونشيتي بروفييرا، الذي قال إنه يريد ضم لاعب من طراز عال، وذكر اسم ميسي.

وتحدث بروفيرا حسب الصحيفة قائلًا "أتمنى أن قانون اللعب المالي النظيف يسمح لسونينغ، مالك فريق إنتر ميلان، أن يتعاقد مع لاعب من الطراز الرفيع".

وأضاف "ميسي؟ كيف أن تقول لا لميسي؟"

الجدير بالذكر أن انتقال ميسي لإنتر ميلان سيعيد المنافسة من جديد بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى فريق يوفنتوس الإيطالي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي بصفقة بلغت قيمتها 112 مليون يورو، كما أنه سيكون أمرًا رائعًا أن يختتم الثنائي الذي طالما أمتع العالم بالتنافس مسيرته في الدوري الإيطالي.


#كريستيانو رونالدو
#يوفنتوس
#ليونيل ميسي
#إنتر ميلان

من عرب 48

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