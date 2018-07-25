فيفا يعلن عن الهدف الأجمل في مونديال 2018

تاريخ النشر: 25/07/2018 - 18:49

فيفا يعلن عن الهدف الأجمل في مونديال 2018
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، عن الهدف الأجمل الذي شهدته نهائيات كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

وفي استفتاء أجراه موقع "فيفا" على الإنترنت وشارك فيه ما يزيد عن 3 ملايين مصوت، جرى اختيار تسديدة بافارد الصاروخية لصالح منتخب فرنسا في شباك منتخب الأرجنتين والتي اقتنص منها ابن الـ22 عاما هدفا مذهلا، ليحصد جائزة "Hyundai" كأجمل هدف في البطولة.

والهدف الذي اختاره مستخدمو موقع "فيفا" كان هدف التعادل لفرنسا أمام الأرجنتين في الدور ثمن النهائي لتصبح النتيجة 2-2، ليمضي بعدها منتخب الديوك نحو تحقيق الفوز بنهاية اللقاء بالنتيجة 4-3 في هذه المباراة الماراثونية التي استضافتها مدينة كازان وحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

وكان بافارد قد صرح عقب هذه المباراة النارية مع الأرجنتين "ارتدّت الكرة لي، ولم أفكّر بالأمر حتى. حاولتُ أن أحني جسمي وأسددها بشكل منخفض، حاولتُ أن أسددها بالاتجاه التي أتت منه، وهو ما ينصحني به المهاجمون دوما. لم أفكّر بالأمر، وعندما دخلت الشباك، كنتُ بغاية السعادة".

يُذكر أن هدف بافارد تعرّض لمنافسة كبيرة لنيل هذه الجائزة، وفي طليعة المرشحين كان هدف خوان كينتيرو الرائع الذي احتلّ المركز الثاني وأتى من ضربة حرة سدّدها بشكل منخفض لصالح كولومبيا أمام اليابان في مرحلة المجموعات. أما الهدف الذي نال المركز الثالث بحصد تصويت الجماهير فهو ذلك الذي سدده لوكا مودريتش من مسافة بعيدة في الشباك الأرجنتينية كذلك في الدور الأول.

ويُعتبر بافارد أول لاعب أوروبي يفوز بجائزة أجمل هدف في البطولة منذ استحداثها سنة 2006. ففي البرازيل 2014، نالها خاميس رودريغيز الفائز بجائزة حذاء adidas الذهبي الذي منحه هدفه المذهل ذلك من كرة مقنطرة جائزة بوشكاش لسنة 2014. أما اللاعبون الآخرون الذين نالوا جائزة أجمل هدف في كأس العالم فهم ماكسي رودريغيز (الأرجنتين) ودييغو فورلان (أوروغواي) اللذين فازا بها بنسختي 2006 و2010 على التوالي.


#بنيامين بافارد
#كأس العالم
#مونديال 2018
#فرنسا
#فيفا

فيفا يعلن عن الهدف الأجمل في مونديال 2018

فيفا يعلن عن الهدف الأجمل في مونديال 2018

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هل سيكون كافاني خليفة كريستيانو في ريال مدريد؟
هل سيكون كافاني خليفة كريستيانو في ريال مدريد؟

2018-07-25

يوفنتوس يرغب بإبرام 3 صفقات جديدة
يوفنتوس يرغب بإبرام 3 صفقات جديدة

2018-07-25

كيف تغلب برشلونة على روما في صفقة مالكوم؟
كيف تغلب برشلونة على روما في صفقة مالكوم؟

2018-07-25

الأكثر قراءة

صاروخ باتريوت إسرائيلي يسقط طائرة سوخوي سورية

صاروخ باتريوت إسرائيلي يسقط طائرة سوخوي سورية

2018-07-24
الجيش أقنع الحكومة الإسرائيلية بتأجيل العدوان على غزة لعام

الجيش أقنع الحكومة الإسرائيلية بتأجيل العدوان على غزة لعام

2018-07-24
حالة الطقس: موجة حر شديدة تمتد حتى الجمعة

حالة الطقس: موجة حر شديدة تمتد حتى الجمعة

2018-07-24
روسيا تحتج على إسقاط الطائرة السورية

روسيا تحتج على إسقاط الطائرة السورية

2018-07-24
مئات المفقودين وآلاف المشردين في انهيار سد في لاوس

مئات المفقودين وآلاف المشردين في انهيار سد في لاوس

2018-07-24