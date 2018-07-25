فيفا يعلن عن الهدف الأجمل في مونديال 2018

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، عن الهدف الأجمل الذي شهدته نهائيات كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

وفي استفتاء أجراه موقع "فيفا" على الإنترنت وشارك فيه ما يزيد عن 3 ملايين مصوت، جرى اختيار تسديدة بافارد الصاروخية لصالح منتخب فرنسا في شباك منتخب الأرجنتين والتي اقتنص منها ابن الـ22 عاما هدفا مذهلا، ليحصد جائزة "Hyundai" كأجمل هدف في البطولة.

والهدف الذي اختاره مستخدمو موقع "فيفا" كان هدف التعادل لفرنسا أمام الأرجنتين في الدور ثمن النهائي لتصبح النتيجة 2-2، ليمضي بعدها منتخب الديوك نحو تحقيق الفوز بنهاية اللقاء بالنتيجة 4-3 في هذه المباراة الماراثونية التي استضافتها مدينة كازان وحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

وكان بافارد قد صرح عقب هذه المباراة النارية مع الأرجنتين "ارتدّت الكرة لي، ولم أفكّر بالأمر حتى. حاولتُ أن أحني جسمي وأسددها بشكل منخفض، حاولتُ أن أسددها بالاتجاه التي أتت منه، وهو ما ينصحني به المهاجمون دوما. لم أفكّر بالأمر، وعندما دخلت الشباك، كنتُ بغاية السعادة".

يُذكر أن هدف بافارد تعرّض لمنافسة كبيرة لنيل هذه الجائزة، وفي طليعة المرشحين كان هدف خوان كينتيرو الرائع الذي احتلّ المركز الثاني وأتى من ضربة حرة سدّدها بشكل منخفض لصالح كولومبيا أمام اليابان في مرحلة المجموعات. أما الهدف الذي نال المركز الثالث بحصد تصويت الجماهير فهو ذلك الذي سدده لوكا مودريتش من مسافة بعيدة في الشباك الأرجنتينية كذلك في الدور الأول.

ويُعتبر بافارد أول لاعب أوروبي يفوز بجائزة أجمل هدف في البطولة منذ استحداثها سنة 2006. ففي البرازيل 2014، نالها خاميس رودريغيز الفائز بجائزة حذاء adidas الذهبي الذي منحه هدفه المذهل ذلك من كرة مقنطرة جائزة بوشكاش لسنة 2014. أما اللاعبون الآخرون الذين نالوا جائزة أجمل هدف في كأس العالم فهم ماكسي رودريغيز (الأرجنتين) ودييغو فورلان (أوروغواي) اللذين فازا بها بنسختي 2006 و2010 على التوالي.