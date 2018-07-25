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كيف تغلب برشلونة على روما في صفقة مالكوم؟

تاريخ النشر: 25/07/2018 - 13:18

كيف تغلب برشلونة على روما في صفقة مالكوم؟
اللاعب البرازيلي مالكوم (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

رغم توصل روما لاتفاق على ضم اللاعب البرازيلي، مالكوم دي أوليفيرا، إلا أن فريق برشلونة الإسباني تمكن من خطف اللاعب والظفر بخدماته بشكل رسمي من فريق بوردو الفرنسي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة كان في مفاوضات مع اللاعب البرازيلي منذ 15 يوما، ولكنه حافظ على سرية المحادثات.

وأوضحت أن إدارة برشلونة اجتمعت مع وكلاء اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، كما أن هناك ممثلين للبارسا جلسوا على طاولة المفاوضات مع النادي الفرنسي من أجل حسم الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة النادي الكاتالوني تحركت من أجل ضم مالكوم، بعد تعنت تشيلسي في حسم صفقة بيع البرازيلي ويليان.

وأشارت "موندو ديبورتيفو" إلى أن روما كان يمتلك اتفاقًا شفهيًا مع النادي الفرنسي، ولكن لم يوقع أي عقود، وهذا هو الخطأ الذي وقعت فيه إدارة نادي العاصمة الإيطالية.

ونوهت بأن عرض برشلونة كان أعلى من روما، حيث عرض الكتلان 41 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات، وهو ما حسم الصفقة لصالحهم.

وأوضحت أن النادي الفرنسي أوقف المفاوضات مع روما، بعد وصول عرض برشلونة، حيث كان من المنتظر أن يسافر اللاعب إلى إيطاليا، ولكن وجهته تحولت إلى إسبانيا.

من جانبها، أشارت صحيفة "سبورت" إلى أن روما يستعد لتقديم شكوى لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بشأن صفقة مالكوم.

وأكدت الصحيفة أن موقف النادي الكتالوني سليم 100%، لأن روما لا يمتلك أي وثائق موقعة من طرف اللاعب أو بوردو.

وأوضحت أنه لا توجد فرصة لنجاح الشكوى التي يعتزم روما تقديمها، لأن النادي الإيطالي لا يمتلك أي شيء قانوني يستند إليه في تلك القضية.


#برشلونة
#روما
#مالكوم
#بوردو

من عرب 48

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