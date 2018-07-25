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ماذا سيكون مصير ديمبلي مع برشلونة بعد انضمام مالكوم؟

تاريخ النشر: 25/07/2018 - 23:46

ماذا سيكون مصير ديمبلي مع برشلونة بعد انضمام مالكوم؟
النجم الفرنسي عثمان ديمبلي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن فريق برشلونة الإسباني لا يفكر في الاستغناء عن لاعبه الفرنسي، عثمان ديمبلي، في الصيف الجاري حتى بعد التعاقد مع اللاعب البرازيلي، مالكوم.

وأضافت أن البارسا يرى أن الوافد الجديد لاعب مختلف عن ديمبلي، وتم التعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق الكاتالوني وليس لتهميش اللاعب الفرنسي.

وكانت الإذاعة ذاتها نشرت خبرا يفيد برغبة ديمبلي في الرحيل عن برشلونة، حيث يعتقد أن قدوم مالكوم يعني عدم ثقة البارسا في قدراته.

وانضم ديمبلي لبرشلونة في الصيف الماضي من بوروسيا دورتموند.


#عثمان ديمبلي
#مالكوم
#برشلونة

من عرب 48

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