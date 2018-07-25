محمد صلاح ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن المرشحين العشرة للفوز بجائزة "The Best" أفضل لاعب في العالم للعام 2018.

وخلت القائمة من اسم أغلى لاعب في العالم، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

وضمت القائمة كلا من اللاعبين: البرتغالي كريستيانو رونالدو، البلجيكي كيفين دي بروين، الفرنسي أنطوان غريزمان، البلجيكي إيدين هازارد، الإنجليزي هاري كين، الفرنسي كيليان مبابي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الكرواتي لوكا مودريتش، المصري محمد صلاح والفرنسي رافاييل فاران.

وأعلن الفيفا في تقريره أن الجائزة ستعتمد على أداء اللاعبين خلال الفترة من 3 تموز/يوليو 2017 ولغاية 15 تموز/يوليو 2018.

ومن المقرر أن يتم السماح للجماهير بالتصويت لاختيار أفضل لاعب في العالم عبر موقع الفيفا الرسمي حتى 10 آب/أغسطس المقبل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أكد أن لجنة تضم 13 عضوا أبرزهم: الظاهرة البرازيلية رونالدو، الإيطالي أليساندرو نيستا، الإيفواري ديدييه دروغبا، السعودى سامى الجابر، البرازيلى ريكاردو كاكا، الإيطالي فابيو كابيلو، الألماني لوثار ماتيوس، على إطلاع بقائمة اللاعبين الـ10 الذين سيتم اختيارهم للحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم.

يذكر أن كريستيانو رونالدو قد توج بالجائزة خلال آخر عامين على حساب غريمه التقليدي ليونيل ميسي، وانفصلت الجائزة عن الكرة الذهبية، التي عادت المجلة الفرنسية "فرانس فوتبول"، لتقدمها بمفردها لأفضل لاعب في العالم.

واحتكر الدون رونالدو وليو ميسي جائزة "الكرة الذهبية"، في السنوات الـ10 الأخيرة، حيث حصل كل واحد منهما عليها خمس مرات.

طريقة التصويت للاعب المصري محمد صلاح

1. الدخول إلى صفحة التصويت عبر الموقع الرسمي للفيفا، عبر الرابط التالي: موقع الفيفا

2. سيطلب الموقع التسجيل أولًا من أجل التصويت، حيث بإمكان الجماهير التسجيل عن طريق حسابات "غوغل" أو "فيسبوك".

3. بعد اختيار طريقة التسجيل، سيطلب الفيفا الموافقة على بنود الخصوصية وشروط التصويت.

4. سينتقل المُصوت إلى صفحة فيها أسماء الـ10 لاعبين وأبرز إنجازاتهم، وأسفل كل هذه البيان توجد أرقام 1 و2 و3.

5. اختيار الرقم 1 الموجود أسفل بيانات محمد صلاح يعني أنه الخيار الأول للمُصوت، ثم يتم اختيار الرقم 2 من أسفل اللاعب المراد اختياره في المرتبة الثانية، وأخيرًا الرقم 3 أسفل اللاعب المراد اختياره في المرتبة الثالثة.

6. بمجرد اختيار الثلاثة لاعبين سينقلك الموقع إلى صفحة يعلمك خلالها بإتمام عملية التصويت بنجاح.