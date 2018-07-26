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لاعبٌ من الدوري الأميركي إلى البايرن بصفقة قياسيّة

تاريخ النشر: 26/07/2018 - 16:30

لاعبٌ من الدوري الأميركي إلى البايرن بصفقة قياسيّة
عرب ٤٨/ رويترز
تحرير: باسل مغربي

التحقَ الجناح الشاب ألفونسو ديفيز، من فريق فانكوفر وايتكابس، المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم، ببايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم؛ في صفقة قياسية لضم لاعب من أحد فرق دوري الأضواء بأميركا الشمالية.

وذكر وايتكابس أن قيمة صفقة الانتقال والامتيازات الأخرى لضم اللاعب الكندي البالغ من العمر 17 عاما، قد تتجاوز مبلغ 22 مليون دولار إجمالا، وهي أعلى قيمة يحصل عليها أي ناد في الدوري الأميركي للمحترفين لبيع لاعب.

وسجل ديفيز، المولود في غانا، ثلاثة أهداف في 20 مباراة مع وايتكابس هذا الموسم.

وقال المدير الرياضي لبايرن، حسن صالح حميديتش، لموقع النادي على الإنترنت: "ألفونسو ديفيز موهبة كبيرة للغاية (...) رغم أنه ما يزال يبلغ من العمر 17 عاما، فإنه يمثل مستقبلا واعدا. يملك الفونسو بالفعل قدرات كبيرة ولهذا فإن الكثير من الأندية الكبيرة تتطلع لضمه".

"أنا سعيد لأنه اختار بايرن"

ووقَّع ديفيز، الذي سيكمل عامه 18 في تشرين الثاني المقبل، على عقد مع بايرن حتى حزيران 2023، وسينضم رسميا للفريق في كانون الثاني المقبل عقب نهاية موسم الدوري الأميركي.

 


#البايرن
#بايرن ميونخ
#ألفونسو ديفيز
#الدوري الأميركي
#الدوري الألماني

من عرب 48

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