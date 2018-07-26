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ميلان يعين مهاجمه البرازيلي السابق مديرا بأثر فوري

تاريخ النشر: 26/07/2018 - 09:40

ميلان يعين مهاجمه البرازيلي السابق مديرا بأثر فوري
ليوناردو بجانب غاتوزو في العام 2009
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أكد نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم تعيين مهاجمه البرازيلي السابق، ليوناردو، مديرا رياضيا بأثر فوري، مساء أمس الأربعاء.

ودافع ليوناردو ناسيمينتو دي أراوغو (48 عاما) عن ألوان ميلان في الفترة بين 1997 و2001 ثم 2003، ثم شغل منصب المدير الفني ثم المدرب موسم 2009-2010.

هذا، ويعود ليوناردو إلى العمل الإداري للمرة الأولى منذ كانون الأوَّل/ ديسمبر 2017 عندما استقال من منصب تدريب فريق أنطاليا سبور التركي بعد شهرين فقط من استلامه المهمة، علما بأنه شغل منصب المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، 2011-2013.


#كرة قدم
#ميلان
#إيطاليا
#البرازيل
#ليوناردو

من عرب 48

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