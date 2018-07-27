إدارة إنتر ميلان تبدي موقفها من التعاقد مع ميسي

أفادت تقارير صحفية، أن نائب رئيس إنتر ميلان الإيطالي، خافيير زانيتي، نفى الأنباء المتداولة حول اهتمام الفريق بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وترددت في الأيام الأخيرة أنباء حول دخول الفريق الإيطالي في مفاوضات مع فريق برشلونة الإسباني للحصول على خدماته نجمه الأول ردا على انتقال البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى صفوف يوفنتوس.

وقال زانيتي "لا يوجد أي أمل في انتقال ميسي إلى صفوف إنتر ميلان".

وأوضح زانيتي إنه "أمر مجنون تماما، ليس هناك أي شيء حقيقي فيما يقال".

ويتقاضى ميسي الذي يبلغ من العمر 31 عامًا، 40 مليون يورو سنويًا، مع نادي برشلونة، ويمتد تعاقده مع الفريق الكاتالوني حتى نهاية موسم 2020-2021.