لاعب وسط روسيا ينضم لموناكو لخمس سنوات

انضم لاعب الوسط ألكسندر جولوفين، أحد نجوم منتخب روسيا في كأس العالم لكرة القدم، إلى موناكو من النادي الروسي تشسكا موسكو، لمدة خمس سنوات، بحسب ما قاله الناديان اليوم الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن موناكو دفع نحو 30 مليون يورو (35 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عاما، الذي لعب دورا مؤثرا في بلوغ روسيا دور الثمانية في كأس العالم على أرضها.

وسجل لاعب الوسط الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز هدفا وصنع هدفين لتفوز روسيا على السعودية ومصر وإسبانيا قبل الخسارة أمام كرواتيا بركلات الترجيح في دور الثمانية.

وقال نائب رئيس موناكو فاديم فاسيليف، في بيان: "انه لاعب موهوب صغير السن. كان من اللاعبين البارزين في كأس العالم لكننا كنا نتابعه منذ فترة طويلة".

وتابع: "لديه بالفعل خبرة جيدة في الدوري الروسي وأيضا على المستوى الدولي (...) رغم أن أندية أوروبية كثيرة أبدت اهتماما بالتعاقد معه اختار ألكسندر المشروع الرياضي لموناكو الذي سيوفر له أفضل الأجواء لمواصلة التطور".

وخلال سنواته الثلاث مع تشسكا، لعب جولوفين 113 مباراة من بينها 23 في دوري الأبطال والدوري الأوروبي. وفاز بالدوري الروسي مرة واحدة في 2016.

وربطت تقارير لوسائل إعلام بريطانية تشيلسي وآرسنال باللاعب، لكن جولوفين اختار النادي الفرنسي لبدء صفحة جديدة في مسيرة واعدة.

وقال جولوفين: "إنها مغامرة جديدة أخطوها بطموح كبير. أتطلع بشدة لمقابلة زملائي الجدد والجهاز الفني".

وسيُعزز جولوفين خط وسط موناكو بعدما باع النادي اللاعب جواو موتينيو وتوماس ليمار إلى ولفرهامبتون واندرارز وأتليتيكو مدريد على الترتيب.