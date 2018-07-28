الجزائري محرز يتحدث عن انتقاله لمانشستر سيتي

تحدث النجم الجزائري المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، رياض محرز، عن انضمامه لفريق مانشستر سيتي هذا الصيف، مؤكدا أنه رفض العديد من العروض بعد الأداء المبهر الذي قدمه بصفوف ليستر سيتي.

وقال محرز في تصريحات لشبكة "ESPN": "من الجيد أن يكون هناك اهتمام من عدة أندية أخرى، ولكن اختياري كان القدوم إلى مانشستر سيتي".

وأضاف "مانشستر سيتي فريق كبير ويملك لاعبين كبار ومدرب كذلك، كل شيء جيد هنا من أجل تحسين نفسك والفوز بالبطولات".

وتابع "لقد تدربنا وعملنا بجد حتى الآن، نحن في آخر أسبوعين قبل المباراة الأولى، لذا نحن بحاجة لاستمرار العمل وسنري ما سيحدث".

وأردف محرز "لا أعرف ما الذي يعتقد بيب غوارديولا أنه يمكنني إضافته للفريق، ولكن إذا اشتراني فهذا لأنه يعرف ذلك جيدًا، أنا هنا الآن وأنا جزء من الفريق، أنا هنا للمساعدة".

واختتم الدولي الجزائري "أعتقد أنه يجعل الأمر جيدًا لأن المنافسة تُحسن من اللاعبين وتشكيلة الفريق، أعتقد أن المنافسة ستكون جيدة جدًا بيننا".

وانضم البالغ من العمر 27 عامًا، إلى صفوف السيتي مؤخرًا، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (67.8 مليون يورو).