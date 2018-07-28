برشلونة يرغب بإتمام صفقة مستحيلة

أبدت إدارة فريق برشلونة الإسباني رغبتها في إبرام صفقة "مستحيلة" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية إسبانية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة يتمنى ضم الدانماركي كريستيان إريكسن، من توتنهام، في فترة الانتقالات الصيفية.

وشددت الصحيفة على أن إدارة برشلونة، ترى أن إريكسن هو الصفقة المطلوبة في خط وسط الفريق الكاتالوني، من أجل تعويض رحيل أندريس إنييستا.

وأوضحت الصحيفة أن توتنهام لا يريد التخلي عن إريكسن مهما كان الثمن، وأن الفريق لا يريد التفريط في نجومه، الصيف الجاري، بالموسم المقبل.