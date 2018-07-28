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جمهور ريال مدريد يختار خليفة كريستيانو

تاريخ النشر: 28/07/2018 - 09:25

جمهور ريال مدريد يختار خليفة كريستيانو
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، نتيجة الاستفتاء فيما يتعلق بالمهاجم المثالي الذي ترغب جماهير فريق ريال مدريد الإسباني في التعاقد معه من أجل تعويض رحيل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

وشارك في الاستفتاء نحو 200 ألف شخص للتصويت على قائمة تضم 6 مهاجمين وهم: الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير)، الأرجنتيني ماورو إيكاردي (إنتر ميلان)، الأوروغواياني إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان)، البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، الإسباني ماريانو دياز (ليون) والإسباني رودريغو مورينو (فالنسيا).

وتصدر هاري كين القائمة بغالبية الأصوات بنسبة 26%، وتلاه الثنائي إيكاردي، وكافاني، بنسبة 14% لكل منهما.

وفيما يلي نتيجة استطلاع الرأي:

الإنجليزي هاري كين (26%)

الأرجنتيني ماورو إيكاردي (14%)

الأورغوياني إدينسون كافاني (14%)

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (12%)

الإسباني ماريانو دياز (12%)

والإسباني رودريغو مورينو (6%).

ويبحث ريال مدريد عن لاعب يعوض عن رحيل نجمه رونالدو (33 عاما) إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو، إضافة إلى 12 مليون على شكل مكافآت، وسيحصل على راتب سنوي قدره 33 مليون يورو.


#كريستيانو رونالدو
#هاري كين
#ماورو إيكاردي
#إدينسون كافاني
#روبرت ليفاندوفسكي
#ماريانو دياز
#رودريغو مورينو
#ريال مدريد

من عرب 48

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