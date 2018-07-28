فالفيردي يعلق على رحيل كريستيانو عن ريال مدريد

اعتبر مدرب فريق برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، أن "رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد وانتقاله إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي خسارة كبيرة للفريق الملكي".

وجاء في تصريحات لمدرب الفريق الكاتالوني، إنها "خسارة كبيرة للفريق الملكي مثل مغادرة إنييستا لصفوف برشلونة، سنرى إذا لاحظوا ذلك أم لا".

وأشار المدرب في تصريحاته التي نشرتها صحيفة "سبورت" إلى أن "برشلونة سيقوم بالمزيد من التعاقدات، لجعل الفريق أكثر قدرة على المنافسة، مع الأخذ في عين الاعتبار رحيل أندريس إنييستا".

وأضاف "البرازيلي مالكوم لاعب شاب، ويمكنه مساعدتنا خلال الفترة المقبلة".

وأردف "جميع الفرق تسعى لتدعيم صفوفها بشكل أفضل من العام السابق، والنتائج هي التي تظهر ذلك".

وتابع "ننتظر الكثير من عثمان ديمبلي في الموسم الجديد، إنه لاعب استثنائي، لقد عانى من الإصابة خلال الموسم السابق".