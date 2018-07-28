محمد صلاح: سأواصل العمل بنفس الطريقة مع ليفربول

أعرب النجم المصري المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح، عن سعادته بعد انضمامه لاستعدادات فريقه، ليفربول، للموسم الكروي الجديد 2018-2019.

وانضم النجم المصري لتدريبات الفريق يوم الجمعة الماضي في ميلوود وسجل بصمته فور عودته بتسجيله هدفًا أمام مانشستر سيتي بعد 52 ثانية من دخوله كبديل، يوم الأربعاء.

وقام صلاح بحديث مباشر على قنوات ليفربول عقب الحصة التدريبية، ونشر الموقع الرسمي للريدز تصريحاته، وقال الفرعون المصري "أنا سعيد للغاية بالعودة للريدز، أشعر بالراحة قبل بداية الموسم وكتفي أصبح أفضل".

وأضاف "قضيت موسم عظيم هنا، لست وحدي فقط بل كل الفريق، عندما يتحدث الناس عن محمد صلاح أشعر بالضغط حيث أنني سجلت رقمًا قياسيًا في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي والآن أصبح علينا إنهاء الموسم في مركز أفضل في الدوري المحلي وتقديم ما قدمناه في دوري الأبطال من جديد".

وأردف "هذه أمور لا تشعرني بالضيق، أنا فقط سأواصل ما أقوم به وأنا سعيد به، وسأواصل العمل بنفس الطريقة".

وتحدث صلاح عن لاعب ليفربول الجديد نابي كيتا، قائلا "نابي كيتا رائع خلال التدريبات وكذلك في المباريات التي قدمها، قدم أداء جيد والجميع يتحدث عنه"، مضيفا "يمكن رؤية إمكانياته والفوارق التي يحدثها مع مشاركته، أنا سعيد باللعب لجواره. سنشجع بعضنا البعض وسنحاول إنهاء الموسم الجديد بشكل أفضل".

وعن دعم الجماهير المصرية له في أي ملعب يتواجد فيه، ودعمهم له في المباراة الأخيرة أمام مانشستر سيتي، قال "الأجواء كانت رائعة خلال المباراة الأخيرة، يوجد مصريين في كل مكان، أنا سعيد بتواجدهم هنا".

وظهر صلاح بمستوى أكثر من رائع مع الريدز في الموسم الماضي، ونجح في حصد العديد من الجوائز الفردية، من ضمنها أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب إفريقي.