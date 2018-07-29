الجزائري محرز يتعرض لإصابة ويثير قلق فريقه

تعرض النجم الجزائري المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، رياض محرز، لإصابة شكلت ضربة موجعة لفريقه، مانشستر سيتي، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2018-2019.

وأصيب محرز خلال مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني، التي فاز بها الأول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين للأخير، ضمن بطولة الكأس الدولية للأبطال.

وشهدت الدقيقة 28 من عمر المباراة، خروج اللاعب الجزائري من أرضية الملعب متأثرا بالإصابة التي تعرض لها.

ومن المقرر أن يجري اللاعب فحصا طبيًا في الساعات المقبلة، للكشف عن تفاصيل إصابته.

وانتقل محرز هذا الصيف لصفوف السيتيزنز، قادمًا من ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.