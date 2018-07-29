بايرن ميونخ يحسم موقفه حول مستقبل خاميس

أعلنت إدارة بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأحد، عن موقفها النهائي فيما يتعلق بمصير اللاعب الكولومبي، خاميس رودريغيز، في ظل الشائعات التي ترددت حول إمكانية رحيله عن صفوف الفريق البافاري.

وذكر الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، كارل هاينز رومينيغه، عبر الموقع الرسمي للفريق، أنه "سيتم تفعيل خيار شراء اللاعب بشكل نهائي من ريال مدريد".

ويلعب خاميس في صفوف بايرن على سبيل الإعارة لعامين من الفريق الملكي، وذلك حتى حزيران/يونيو 2019، لكن عقده يتضمن خيار الشراء النهائي مقابل 42 مليون يورو.

وكان خاميس قد صرح أمس، السبت، بأنه قد يستمر لعدة سنوات مع العملاق الألماني.