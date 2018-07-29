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برشلونة يحدد سعر مدافعه الكولومبي مينا

تاريخ النشر: 29/07/2018 - 16:21

برشلونة يحدد سعر مدافعه الكولومبي مينا
اللاعب الكولومبي ياري مينا (ا ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني حدد السعر مقابل التخلي عن خدمات مدافعه الكولومبي، ياري مينا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت التقارير، أن "مينا تألق مع منتخب كولومبيا في نهائيات كأس العالم 2018 التي استضافتها روسيا، حيث سجل 3 أهداف في البطولة لصالح منتخب بلاده، وكانت جميعها من كرات رأسية".

ومن ناحية أخرى أكد الصحفي روب دورست الصحفي في شبكة "سكاي نيوز" أن برشلونة سيبيع ياري مينا مقابل الحصول على 20 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت التقارير الإنجليزية أن ناديي وولفرهامبتون وإيفرتون، مهتمان بالحصول على خدمات اللاعب الكولومبي من داخل جدران الكامب نو.


#برشلونة
#ياري مينا

من عرب 48

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