بيانيتش يعلق على إمكانية رحيله عن يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية، أن اللاعب البوسني، ميراليم بيانيتش، علق على الأنباء المتداولة في الفترة الأخيرة حول إمكانية رحيله عن فريقه الإيطالي، يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال بيانيتش، في تصريحات لشبكة ESPN، أمس السبت، "هناك الكثير من الأشياء الكاذبة، أنا أركز بشكل كامل على الاستعداد للموسم الجديد".

وأضاف "لقد حققنا الكثير من الأشياء الرائعة مؤخرًا في يوفنتوس، وأنا سعيد هنا".

وعن اهتمام مانشستر سيتي بالحصول على خدماته، رد اللاعب "كما قلت هناك الكثير من التقارير الخاطئة في الوقت الحالي".

يذكر أن العديد من التقارير ربطت اللاعب البوسني بالرحيل عن صفوف يوفنتوس هذا الصيف، وسط اهتمام من برشلونة ومانشستر سيتي بخدماته.