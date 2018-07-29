فورمولا 1: هاميلتون يحصد جائزة المجر الكبرى

عرب ٤٨ / د.ب.أ

فاز سائق فريق مرسيدس، البريطاني لويس هاميلتون، بسباق جائزة المجر الكبرى، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.

وعزز هاميلتون موقعه في صدارة الترتيب العام للبطولة بعد فوزه بالسباق اليوم على مضمار "هانجارورينج".

وأقيم السباق اليوم في جو مشمس على النقيض تماما من الظروف الجوية الممطرة التي سيطرت على التجارب الرسمية للسباق أمس السبت.

وحل الألماني سيباستيان فيتيل سائق فريق فيراري، والمنافس الرئيسي لهاميلتون، في المركز الثاني بعد صراع مع فالتيري بوتاس السائق الآخر لمرسيدس قبل نهاية السباق.

واحتل الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري الآخر المركز الثالث في سباق اليوم بالعاصمة المجرية بودابست.

وكان السباق اليوم هو الأخير قبل توقف البطولة لفترة العطلة الصيفية في وسط الموسم والتي تمتد لأربعة أسابيع.

ويتصدر هاميلتون الترتيب العام للبطولة بفارق 24 نقطة أمام فيتيل.