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برشلونة يعلن رحيل لاعبه للدوري الإنجليزي

تاريخ النشر: 30/07/2018 - 08:29

برشلونة يعلن رحيل لاعبه للدوري الإنجليزي
اللاعب الفرنسي لوكاس ديني (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أعلن برشلونة الإسباني وبشكل رسمي، عن رحيل لاعبه، لوكاس ديني، عن صفوف الفريق وانتقاله للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء في إعلان الفريق الكاتالوني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "الظهير الأيسر رحل عن معسكر الفريق الإعدادي بالولايات المتحدة الأميركية، من أجل إنهاء تفاصيل انضمامه إلى فريق إيفرتون".

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن ديني سيوقع على عقد لمدة 5 مواسم، في صفقة تقدر بحوالي 20 مليون يورو.

وعانى ديني طوال الموسم المنصرم، من الجلوس بديلا للإسباني جوردي ألبا، وعلى الصعيد الدولي لم ينل ثقة ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي الذي توّج هذا الصيف، بطلا للعالم.


#برشلونة
#لوكاس ديني
#إيفرتون
#الدوري الإنجليزي

من عرب 48

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