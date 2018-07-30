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تقارير: صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وآرسنال

تاريخ النشر: 30/07/2018 - 22:25

تقارير: صفقة تبادلية محتملة بين برشلونة وآرسنال
المدرب الإسباني أوناي إيمري (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أبدى فريق آرسنال الإنجليزي إبرام صفقة تبادلية مع فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية إنجليزية.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن الجانرز، يريدون ضم الجناح الفرنسي، عثمان ديمبلي، من برشلونة، مقابل حصول الفريق الكاتالوني على لاعب الوسط الويلزي، آرون رامسي.

ورغم أنَّ أوناي إيمري، مدرب آرسنال، أكد أكثر من مرة، أن الفريق أكمل تعاقداته هذا الصيف، إلا أن أنباء تتردد عن رغبته في تعزيز صفوف الفريق، قبل انتهاء فترة الانتقالات في إنجلترا.

وأوضحت الصحيفة، أنَّ الصفقة لن تتم، إلا في حال رغبة برشلونة في ضم رامسي، الذي دخل عامه الأخير من عقده مع آرسنال.


#آرسنال
#برشلونة
#عثمان ديمبلي
#آرون رامسي
#أوناي إيمري

من عرب 48

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