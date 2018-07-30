تنس: نادال وهاليب يواصلان التربع على عرش التصنيف

واصل كل من الإسباني، رافاييل نادال، والرومانية سيمونا هاليب تربعهما على عرش التصنيف العالمي للاعبي ولاعبات التنس المحترفين والمحترفات على حد سواء.

ويحتل نادال المركز الأول برصيد 9310 نقاط، يليه السويسري روجر فيدرر في المركز الثاني برصيد 7080.

وفي المقابل، تتصدر هاليب ترتيب التصنيف برصيد 7571 نقطة، ثم تليها بالوصافة الدانماركية، كارلوين فوزنياكي، برصيد 6740 نقطة.

ونستعرض أمامكم فيما يلي ترتيب تصنيف لاعبي ولاعبات التنس أصحاب المراكز العشرة الأولى:

تصنيف لاعبي التنس:

1. رافاييل نادال برصيد 9310 نقاط

2. روجر فيدرر برصيد 7080 نقطة

3. ألكسندر زفيريف برصيد 5665 نقطة

4. خوان مارتن ديل بوترو برصيد 5395 نقطة

5. كيفن أندرسون برصيد 4655 نقطة

6. جريجور ديميتروف برصيد 4610 نقاط

7. مارين شيليتش برصيد 3905 نقاط

8. دومينيك ثيم برصيد 3665 نقطة

9. جون إيسنر برصيد 3490 نقطة

10. نوفاك ديوكوفيتش برصيد 3355 نقطة

تصنيف لاعبات التنس:

1. الرومانية سيمونا هاليب برصيد 7571 نقطة

2. الدانماركية كارولين فوزنياكي برصيد 6740

3. الأميركية سلوان ستيفنز برصيد 5463

4. الألمانية أنجليك كيربر برصيد 5305

5. الأوكرانية إلينا سفيتولينا برصيد 5020

6. الفرنسية كارولين جارسيا برصيد 4730

7. الإسبانية غاربيني موغوروزا برصيد 4620

8. التشيكية بترا كفيتوفا برصيد 4550

9. التشيكية كارولينا بليسكوفا برصيد 4485

10. الألمانية جوليا جورجيس برصيد 3980.