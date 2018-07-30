مدرب بايرن ميونخ يرد على رغبة ليفاندوفسكي بالرحيل

ذكرت تقارير صحيفة ألمانية، أن مدرب بايرن ميونخ الألماني، نيكو كوفاتش، ردّ على رغبة لاعبه البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نقلته التقارير، فإن "مدرب الفريق البافاري لن يسمح لليفاندوفسكي بالرحيل".

وأثار ليفاندوفسكي ضجة كبيرة في الفترة الماضية، منذ أن أعلن وكيل أعماله، بيني زاهافي، في شهر أيار/مايو الماضي أن اللاعب يريد الرحيل عن "أليانز آرينا".

ومنذ ذلك الوقت أكد مسؤولو بايرن ميونخ أكثر من مرة أن اللاعب البولندي صاحب الـ29 عاما لن يتم بيعه على الرغم من اهتمام عدة أندية بالحصول على توقيعه.

وقال كوفاتش "لمرة واحدة وأخيرة سأقولها ليفانوفسكي لن يرحل، لن يترك هذا النادي، ونحن بالتأكيد لا نريده ان يرحل".

وتابع كوفاتش "رغبة ليفاندوفسكي في الرحيل يقابلها ما نريده نحن، إنه قرارنا، وهو لديه عقد يربطه معنا، نريد أن نحقق الكثير معه، إنه لاعب كرة قدم عظيم وحقق الكثير في البوندسليغا، كما أنه سجل العديد من الأهداف معنا، وسيسجل العديد من الأهداف في الموسم الجديد أيضا".

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في عام 2021.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه تقارير بولندية، أن إدارة بايرن ميونخ لن تترك ليفاندوفسكي يرحل إلى فريق مانشستر يونايتد، بأي حال من الأحوال.

وأشار التقرير إلى أن مسؤولي بايرن ميونخ كانوا قد كشفوا من قبل أنهم قد يوافقوا على رحيل ليفاندوفسكي في حال نجحت الإدارة في التعاقد مع مهاجم جديد قناص يمتلك 80 في المائة من قدرات ليفاندوفسكي.