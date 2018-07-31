رافينيا يرغب في العودة إلى إنتر ميلان

أفادت تقارير صحفية إيطالية، بأن لاعب فريق برشلونة الإسباني، رافينيا ألكانتارا أبدى رغبته في العودة إلى إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال رافينيا في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي "قضيت أشهر رائعة في إنتر ميلان، وكنت أود الاستمرار في اللعب هناك، وأرغب في العودة إلى الدوري الإيطالي ولكنني الآن لاعب في برشلونة".

وأضاف "هدفي هو المشاركة مثل أي لاعب، لا أعرف إذا كان هذا سيحدث هنا أم في مكان اَخر، لكنني أرغب في اللعب".

يذكر أن رافينيا لعب منذ الانتقالات الشتوية في الموسم الماضي، معارًا إلى النيراتزوري، قبل أن يعود إلى برشلونة بعدما قرر إنتر ميلان عدم شراء عقده بشكل نهائي.