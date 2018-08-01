اجتماع سري بين أبيدال وبوغبا: هل سينتقل اللاعب لبرشلونة؟

كشفت تقارير صحفية، عن اجتماع سري عقد بين المسؤول عن ملف التعاقدات بفريق برشلونة الإسباني، إيريك أبيدال، واللاعب الفرنسي بول بوغبا في الأيام الأخيرة.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" أن "الطرفين ناقشا إمكانية انضمام اللاعب إلى صفوف البلوغرانا بدء من الموسم الكروي الوشيك".

ويأتي هذا في ظل توتر العلاقة بين اللاعب والمدرب البرتغالي لمانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، والذي وجه انتقادات لاذعة في العديد من المرات للاعب الوسط الفرنسي، آخرها بعد تتويجه بكأس العالم، حين قال "بوغبا عليه أن يعرف ما الذي تغير فيه خلال كأس العالم".

وكان بوغبا قد ارتبط اسمه ببرشلونة قبل ذلك، قبل أن يرحل عن يوفنتوس منضمًا إلى مانشستر يونايتد، وحينها قال إنه سيلعب في برشلونة يومًا ما.