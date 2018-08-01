بايرن ميونخ يعلق على إمكانية ضم بافارد

أفادت تقارير صحفية، بأن الرئيس التنفيذي لفريق بايرن ميونخ الألماني، كارل هاينز رومينيغيه، قلل من جدوى التعاقد مع اللاعب الفرنسي، بنيامين بافارد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال رومينيغيه "لا نحتاج بافارد، نحن نمتلك مدافعين مميزين مثل هوميلس، وماريتينيز، وسوله، وآلابا، ولوكاس ماي، وكريس ريتشاردز".

وخلت تصريحات رومينيغيه، لصحيفة "بيلد" من جيروم بواتينغ، المدافع الدولي الألماني، الذي ارتبط اسمه بباريس سان جيرمان في موسم الانتقالات الجاري.

وكانت تقارير قد ربطت بين بافارد وبايرن ميونخ، بعد تألق الأول في كأس العالم رفقة الديوك الفرنسية.