ريال مدريد قد يستعيد موراتا في حالة واحدة!

ذكرت تقارير صحفية، أن اللاعب الإسباني، ألفارو موراتا، يريد الرحيل عن فريقه الإنجليزي، تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن موراتا يرغب في العودة إلى فريقه السابق، ريال مدريد، وذلك بعد رحيل البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى صفوف يوفنتوس.

وأوضحت الصحيفة، أنَّ إدارة ريال مدريد لم تعط أي اهتمام للاعبها السابق، بعد مستواه المتواضع رفقة البلوز في الموسم المنصرم.

وذكرت أنَّ ريال مدريد، من الممكن أن يفكر في استعادة موراتا، حال فشله في إيجاد مهاجم مميز، خلال فترة الانتقالات الحالية.

يذكر أن موراتا، البالغ من العمر 25 عامًا، قد سبق له اللعب في صفوف ريال مدريد، قبل الانتقال إلى تشيلسي.