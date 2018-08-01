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فالفيردي يكشف سبب خسارة الودية أمام روما

تاريخ النشر: 01/08/2018 - 12:47

فالفيردي يكشف سبب خسارة الودية أمام روما
المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تحدث مدرب فريق برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، عن سبب الخسارة في المباراة التحضيرية أمام روما الإيطالي بالنتيجة 2-4، ضمن المنافسة على الكأس الدولية للأبطال.

وأكد فالفيردي، أن "الخسارة أمام روما كانت بسبب الجزء الأخير من المباراة التي سيطر فيها الجيالوروسي على مجريات الأمور".

وتحدث فالفيردي المتوج ببطولتي الدوري والكأس الموسم مع الماضي مع البلوغرانا قائلا "آخر ربع ساعة في المباراة تسبب في خسارتنا، لعبنا مباراة رائعة، حيث سيطرنا على المباراة طوال 75 دقيقة، ودفعت بعدد كبير من اللاعبين الشباب لمشاهدتهم في أجواء مثل تلك".

وأضاف "ما حدث خلال المباراة لا يزعجنا، النتيجة منطقية لمشاركة معظم خبرات الفريق المنافس، لكني سعيد جدًا لمشاركة بعض الشباب".

واستمر في حديثه قائلا "مالكوم لاعب رائع للغاية، يمنحنا الدعم، يجيد اللعب بين الخطوط، ولديه قدرة على التسديد من خارج المربع، وهذا ما نريده".

يذكر أن اللاعب سجل هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 50 من عمر المباراة بعد أن استلم كرة داخل مربع العمليات وضعها في الشباك بكل سهولة.

واختتم حديثه قائلا "الجميع يعرف أسلوب برشلونة، ليس من السيء السيطرة على الكرة واللعب على المرتدات، وتلك المباريات تمنحنا التفوق لما هو قادم".

ويخوض برشلونة مواجهته الودية الثاني أمام نظيره إيه سي ميلان الإيطالي، في الخامس من آب/أغسطس الجاري.


#برشلونة
#إرنستو فالفيردي
#روما
#مالكوم

من عرب 48

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