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أهمية بنزيما تبرز بعد رحيل رونالدو عن ريال مدريد

تاريخ النشر: 02/08/2018 - 16:19

أهمية بنزيما تبرز بعد رحيل رونالدو عن ريال مدريد
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

زادت أهمية مهاجم نادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، بعد رحيل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى فريق يوفنتوس الإيطالي.

وأكدت تقارير صحافية أن بنزيما تقدم خطوة للأمام، وبات القائد الثالث للفريق بعد راموس ومارسيلو، وبات يقوم بأدوار كبيرة في غرف الملابس منذ رحيل الدون، الذي كان يمتلك نفوذا كبيرا داخلها.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن بنزيما بات الأب الروحي للبرازيلي فينيسيوس غونيور، لاعب الفريق الجديد، والذي لا ينفصل أبدا عن المهاجم الفرنسي منذ وصوله إلى الفريق.

وأضافت أن بنزيما، يساعد غونيور على اكتساب ثقة زملائه وكذلك على التكيف مع أجواء الملكي، حيث يعرف لاعب ليون السابق أن ذلك أمر ليس سهلا على الإطلاق.

ولفتت إلى أن التكيف أمر كان صعبا على بنزيما في موسمه الأول مع الريال، لكن انتهى به الأمر بأن أصبح أحد أكبر المهاجمين في تاريخ ريال مدريد الحديث.

وختمت الصحيفة بالقول إن "بنزيما بات، الآن، مرآة للاعبين الشباب بالفريق، في ظل خبرته وأهميته في الفريق الملكي".


#ريال مدريد
#الدوري الإسباني
#بنزيما
#رونالدو
#كرة القدم

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