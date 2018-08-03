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تقارير: برشلونة يتعاقد مع التشيلي فيدال

تاريخ النشر: 03/08/2018 - 08:40

تقارير: برشلونة يتعاقد مع التشيلي فيدال
النجم التشيلي أرتورو فيدال (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني أتم التعاقد مع لاعب بايرن ميونخ الألماني، أرتورو فيدال، ولم يتبق سوى خضوعه للكشف الطبي والإعلان الرسمي ومن ثم التقديم لوسائل الإعلام.

وينضم فيدال لثلاث صفقات أبرمها برشلونة هذا الصيف، تتمثل في كليمينت لينجليت، وآرثر ميلو، ومالكوم، ولكن فالفيردي يبدو أنه لم يكتف بهذه الأسماء.

وتوصل الطرفان للصفقة مقابل دفع برشلونة مبلغ 25 مليون يورو، تتضمن إضافات أخرى تقدر بخمسة ملايين يورو إضافية، وهو الأمر الذي أقره النادي الكتالوني.

وارتبط اسم فيدال بمانشستر يونايتد وتشيلسي خلال الآونة الأخيرة، ولكن الناديين يبدو أنهما فوتا ضم النجم التشيلي.

وبدأت المفاوضات بين برشلونة وممثلي فيدال منذ أكثر من أسبوع، ويبدو أنها لاقت صدى إيجابيًا.

فيدال يتبقى له أن يسافر إلى إسبانيا، في الساعات القليلة القادمة، لبدء الكشف الطبي في صفوف البلوغرانا، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".


#برشلونة
#أرتورو فيدال
#بايرن ميونخ

من عرب 48

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