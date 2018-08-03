  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

غوارديولا يعلق على إصابة الجزائري محرز

تاريخ النشر: 03/08/2018 - 20:28

غوارديولا يعلق على إصابة الجزائري محرز
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تطرق مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، إلى إصابة لاعبه الجزائري، رياض محرز، قبل ملاقاة تشيلسي ضمن المنافسة على كأس الدرع الخيرية.

وقال غوارديولا، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة "حالة الجزائري رياض محرز أفضل كثيرًا. إنه يتدرب. أعتقد أنه سيلحق بمباراة الأحد المقبل".

وأضاف المدرب الإسباني "غابرييل خيسوس بمثابة جوهرة ثمينة. شجاعته وقتاله من أجل تقديم كل شيء للفريق الإنجليزي، أمر رائع. إنه قابل للتطور، ودائمًا يفكر في الأفضل، تهانينا له بتمديد تعاقده".

وواصل "أتطلع لمشاهدة المدرب ماوريسيو ساري مع تشيلسي. أعتقد أنها ستكون مباراة جيدة. البلوز منافس جيد".

وأردف "جاك هاريسون ظهر بشكل جيد للغاية في فترة الإعداد، معجب للغاية بما قدمه، انتقاله إلى ليدز، أمر مثالي بالنسبة له، سيلعب بشكل جيد تحت قيادة مارسيلو بيلسا".

ولن يشارك كل من رحيم سترلينغ وكيفن دي بروين في المباراة، لأنهما غير جاهزين عقب المشاركة في منافسات كأس العالم.

وأتم غوارديولا "لن يشارك كيفن وسترلينغ لكنهما سيعودان بعد مباراة الأحد. اعتبارَا من يوم الإثنين سيعود الجميع وسنفكر في كيفية الحفاظ على المستوى الذي حققناه الموسم الماضي".


#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا
#رياض محرز
#غابرييل خيسوس

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هيغوين يتحدث عن انتقاله إلى ميلان
هيغوين يتحدث عن انتقاله إلى ميلان

2018-08-03

لوبيتيجي يكشف أسلوب لعب ريال مدريد بالموسم المقبل
لوبيتيجي يكشف أسلوب لعب ريال مدريد بالموسم المقبل

2018-08-03

تشيلسي يحسم مصير كورتوا وهازارد
تشيلسي يحسم مصير كورتوا وهازارد

2018-08-03

الأكثر قراءة

"إسرائيل دولة أبرتهايد": نتنياهو يفض اجتماعه مع قيادات درزية

2018-08-02
خطة نتنياهو للدروز: امتيازات ضيقة بدون مساواة

خطة نتنياهو للدروز: امتيازات ضيقة بدون مساواة

2018-08-02
نتنياهو يحاول امتصاص غضب الدروز بقانون جديد

نتنياهو يحاول امتصاص غضب الدروز بقانون جديد

2018-08-02
حالة الطقس: غائم جزئيا ويحتمل سقوط زخات خفيفة

حالة الطقس: غائم جزئيا ويحتمل سقوط زخات خفيفة

2018-08-02
شروط الحمد الله الـ5 لتتحمل حكومته مسؤوليتها بغزة

شروط الحمد الله الـ5 لتتحمل حكومته مسؤوليتها بغزة

2018-08-02