غوارديولا يعلق على إصابة الجزائري محرز

تطرق مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، إلى إصابة لاعبه الجزائري، رياض محرز، قبل ملاقاة تشيلسي ضمن المنافسة على كأس الدرع الخيرية.

وقال غوارديولا، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة "حالة الجزائري رياض محرز أفضل كثيرًا. إنه يتدرب. أعتقد أنه سيلحق بمباراة الأحد المقبل".

وأضاف المدرب الإسباني "غابرييل خيسوس بمثابة جوهرة ثمينة. شجاعته وقتاله من أجل تقديم كل شيء للفريق الإنجليزي، أمر رائع. إنه قابل للتطور، ودائمًا يفكر في الأفضل، تهانينا له بتمديد تعاقده".

وواصل "أتطلع لمشاهدة المدرب ماوريسيو ساري مع تشيلسي. أعتقد أنها ستكون مباراة جيدة. البلوز منافس جيد".

وأردف "جاك هاريسون ظهر بشكل جيد للغاية في فترة الإعداد، معجب للغاية بما قدمه، انتقاله إلى ليدز، أمر مثالي بالنسبة له، سيلعب بشكل جيد تحت قيادة مارسيلو بيلسا".

ولن يشارك كل من رحيم سترلينغ وكيفن دي بروين في المباراة، لأنهما غير جاهزين عقب المشاركة في منافسات كأس العالم.

وأتم غوارديولا "لن يشارك كيفن وسترلينغ لكنهما سيعودان بعد مباراة الأحد. اعتبارَا من يوم الإثنين سيعود الجميع وسنفكر في كيفية الحفاظ على المستوى الذي حققناه الموسم الماضي".