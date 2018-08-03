لوبيتيجي يكشف أسلوب لعب ريال مدريد بالموسم المقبل

أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ريال مدريد الإسباني، جولين لوبيتيجي، استقر على أسلوب لعب فريقه بالموسم الكروي المقبل 2018-2019.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "لوبيتيجي طلب من لاعبي الملكي، الاعتماد على السرعة واللعب العمودي المباشر نحو مرمى الخصم خلال المباريات المقبلة للفريق".

وأضافت الصحيفة، أنَّ لوبيتيجي، لا يميل نحو اللجوء للاستحواذ الدائم على الكرة، بقدر ما يفضل اللعب المباشر والأداء الهجومي، والوصول إلى مناطق الخصم بأقل عدد ممكن من اللمسات.

وتابعت أن لوبيتيجي ينتظر اكتمال صفوف ريال مدريد، بعودة اللاعبين الدوليين، من أجل تدريب الفريق، على نظام اللعب الخاص به، في أقرب وقت ممكن.

وذكرت الصحيفة، أنَّ لوبيتيجي يتمتع بامتلاك مجموعة من الخيارات المميزة، بخط الوسط، بوجود توني كروس، ولوكا مودريتش، وإيسكو، وداني سيبايوس.

ونوهت إلى أنَّ ماركو أسينسيو، نجم الفريق، سيلعب دورًا كبيرًا في خطة لوبيتيجي، بجانب الويلزي غاريث بيل، الذي يشكل عنصر السرعة، الذي يبحث عنه المدرب.