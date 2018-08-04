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برشلونة يتطلع لضم لاعب جديد بعد فيدال

تاريخ النشر: 04/08/2018 - 09:18

برشلونة يتطلع لضم لاعب جديد بعد فيدال
المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن فريق برشلونة الإسباني يريد التعاقد مع لاعب وسط جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما نجح في ضم أرتورو فيدال من صفوف بايرن ميونخ.

وذكر موقع "le10sport" الفرنسي، أن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة يريد ضم نجم جديد في وسط الملعب، ويعد الدولي الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب إشبيلية هو الأقرب حتى الآن.

وأوضح أن بانيغا سيتم اقتراحه على السكرتير الفني لبرشلونة، الفرنسي إيريك أبيدال، والذي أشرف على تعاقدات النادي هذا الصيف.

وأشار إلى أن ما يدعم الصفقة هو وجود انسجام بين بانيغا ومواطنه ليونيل ميسي نجم برشلونة، وهو ما يقوي من فرص البارسا في التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجديد.


#برشلونة
#أرتورو فيدال
#إيفر بانيغا
#إشبيلية
#إرنستو فالفيردي

من عرب 48

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