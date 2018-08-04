ماذا قال غاتوزو عن انضمام كريستيانو إلى يوفنتوس؟

شدد مدرب آيه سي ميلان الإيطالي، جينارو غاتوزو، على أهمية انضمام النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال غاتوزو، في تصريحات أبرزها موقع "فوتبول إيطاليا": "بعد كل الأزمات التي واجهتها كرة القدم الإيطالية، أعتقد أن التوقيع مع رونالدو كان مذهلا، فهذه الصفقة يمكن أن تقفز بجودة الكالتشيو".

وأضاف "ليس من قبيل الصدفة أن يتحدث الجميع عن قدوم لوكا مودريتش إلى الدوري الإيطالي أيضًا خلال الفترة الماضية".

وتابع "أتوقع خوض مواجهة صعبة أمام برشلونة اليوم، كما أن الدفاع سيكون مطالبًا بالكثير من العمل، لأننا سنكون في اختبار شاق".

واختتم "أريد رؤية فريقي لا يخشى اللعب، سيكون من الصعب التغلب على الضغط الذي سيشكله البارسا".