بمشاركة محرز: مانشستر سيتي يحرز الدرع الخيرية

أحرز فريق مانشستر سيتي، اليوم الأحد، لقب الدرع الخيرية بعد فوزه على نظيره تشيلسي بنتيجة هدفين نظيفين، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "ويمبلي".

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم بطل الدوري الإنجليزي بالموسم المنصرم بهدف من توقيع اللاعب سيرجيو أغويرو في الدقيقة 13.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 58 عاد اللاعب أغويرو لحسم المباراة بهدف ثان لصالح فريقه.

وغاب عن صفوف السيتيزن، صانع لعبه البلجيكي كيفن دي بروين، وكذلك دافيد سيلفا، فيما جلس الحارس البرازيلي إيديرسون على مقاعد البدلاء، ولعب مكانه التشيلي كلاوديو برافو.

وخاض الجزائري رياض محرز، أول مباراة رسمية له مع الفريق، منذ انضمامه إليه قادما من ليستر سيتي.

أما تشكيلة تشيلسي، فضمت للمرّة الأولى على صعيد المباريات الرسمية، الدولي الإيطالي جورجينيو، لكن غاب عنها الفرنسيان نغولو كانتي وأوليفييه جيرو، والبلجيكيان تيبو كورتوا، وإيدن هازارد.

وجلس البرازيلي ويليان، على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الشوط الثاني، وشهدت التشكيلة أيضًا مشاركة اللاعب الشاب كالوم هودسون أودوي، في مركز الجناح الأيسر.

وسيطر سيتي منذ البداية، وافتتح التسجيل في الدقيقة 13، عندما انطلق الشاب فيل فودين بالكرة قبل أن يمرّرها إلى أغويرو الذي سدّدها من حدود منطقة الجزاء أرضية على يسار الحارس ويلي كاباييرو.

وأبعد برافو، كرة عرضية خطيرة للغاية من أمام مرماه في الدقيقة 17، وانطلق سيتي بهجمة مرتدّة بالدقيقة 23، لكن الألماني ليروي ساني قابل الكرة بلمسة ثقيلة قبل الانفراد بالحارس.

واخترق هودسون أودوي من العمق، قبل أن يسدّد كرة علت مرمى سيتي في الدقيقة 30، ومرة أخرى عاد اللاعب الشاب ليختبر الحارس برافو بكرة بعيدة المدى، ارتدت من يدي الحارس وأبعدها الدفاع في الدقيقة 35.

وأجرى مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، تبديلا بين الشوطين، بإخراج ساني، وإشراك مواطنه إلكاي جوندوجان.

وكسر أغويرو، مصيدة التسلّل قبل أن ينفرد بكاباييرو، لكنه فضل مراوغة الحارس قبل التسديد في الشباك الجانبية بالدقيقة 50.

لكن المهاجم الأرجنتيني عوّض من خلال إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 58، بعدما تلقّى كرة بينية من زميله البرتغالي برناردو سيلفا قبل أن يسدّد في الزاوية الضيقة.

وأجرى مارويسيو ساري، تبديلين دفعة واحدة بإخراج هودسون أودوي، وسيسك فابريغاس، وإشراك ويليان، وداني درينكووتر.

وسدّد محرز، كرة من بعيد مرّت بجوار القائم الأيسر، قبل أن يستبدله المدرب غوارديولا، بالمهاجم غابرييل خيسوس، ثم حلّ أبراهام في تشكيلة تشيلسي، مكان ألفارو موراتا.

وفوّت الحارس كاباييرو، على أغويرو فرصة إحراز الهدف الثالث، عندما تصدّى لتسديدة "على الطاير" من مسافة قريبة في الدقيقة 71.

ودخل الشاب براهيم دياز مكان فودين، فأهدر فرصتين، واحدة في الدقيقة 79 عندما سدّد بجانب القائم القريب، والثاني في الدقيقة 82 عندما تصدّى كاباييرو لمحاولته.

وانطلق روس باركلي، بهجمة مرتدّة نادرة لتشيلسي قبيل النهاية، ومرّر الكرة أمام المرمى إلى أبراهام، لكن برافو تدارك الموقف وتصدّى للمحاولة.

وعاد كاباييرو لينقذ انفراد لدياز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يبعد مدافع تشيلسي أتنونيو روديغر تسديدة خيسوس، بعد خروج الحارس عن مرماه.