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بيريسيتش يفتح الباب أمام بايرن ميونخ لضمه

تاريخ النشر: 05/08/2018 - 09:20

بيريسيتش يفتح الباب أمام بايرن ميونخ لضمه
النجم الكرواتي إيفان بيريسيتش (أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الكرواتي، إيفان بيريسيتش، فتح الباب أمام فريق بايرن ميونخ الألماني من أجل الانتقال إليه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال بيريسيتش خلال تصريحاته لصحيفة "Sportske Novosti" الكرواتية "نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ، كان له التأثير الأكبر في مسيرتي".

وأضاف "لعبت بشكل رائع مع منتخب كرواتيا تحت قيادته. أقدم له التهنئة على كل ما فعله بألمانيا، بايرن ميونخ يدرك جيدًا ما ينبغي فعله، إذا أراد استقدامي".

وتابع "سمعت أن بعض الأندية تستهدف التعاقد معي، لكن عليهم التحدث إلى النادي الخاص بي، وبعد ذلك فقط يمكنني المشاركة في المفاوضات واتخاذ القرار".

وأتم "أنا سعيد في إنتر ميلان، لكننا نعرف أن كل شيء ممكن في كرة القدم".

ويملك بيريسيتش، علاقة جيدة مع كوفاتش، حيث قاد الأخير، منتخب كرواتيا لمدة عامين حتى 2015، وكان بيريسيتش من أهم الأعمدة الرئيسية في الفريق.


#إيفان بيريسيتش
#إنتر ميلان
#بايرن ميونخ
#نيكو كوفاتش

من عرب 48

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