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مدرب ريال مدريد: مودريتش باق في الفريق

تاريخ النشر: 05/08/2018 - 13:35

مدرب ريال مدريد: مودريتش باق في الفريق
المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكر مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، جولين لوبيتيجي، أنه ينتظر عودة اللاعب الكرواتي، لوكا مودريتش، برحابة صدر، مشيرا إلى أن رئيس الفريق، فلورنتينو يريز، صدق على بقاء أفضل لاعب في نهائيات كأس العالم 2018.

وتحدث المدرب الجديد لفريق ريال مدريد عقب مباراة يوفنتوس الودية لوسائل الإعلام، قائلا "الرئيس أجاب حول موضوع مودريتش بطريقة موجزة وواضحة، نحن ننتظره بصدرٍ رحب".

وأكد قائلا "مودريتش لاعب لريال مدريد وسوف يستمر كذلك دون شك، لقد استمتعنا به وسنواصل الاستمتاع به".

وأضاف "ماركو أسينسيو قدم مباراة جيدة للغاية في مركز لم يعتاد على اللعب فيه من قبل، إنه لاعب رائع".

واستمر "أنا راضٍ عن مباراة يوفنتوس ولكن سنحاول العمل من أجل الظهور بأفضل صورة في مباراة السوبر الأوروبي".

واستطرد قائلا "فرص أسينسيو وفينيسيوس للعب أساسيين؟ لا يجب الحديث عن اسم أو اثنين فهناك أيضا لوكاس، خافي سانشيز، ريجيلون، فالفيردي".

وأتم حديثه قائلا "إذا جاء حارس آخر يمكنك أن تسألني وسأتحدث عن هذا الموضوع، الآن لا يمكنني سوى الحديث عن الأداء الجيد لنافاس ولونين".

يذكر أن ريال مدريد تمكن من الفوز على نظيره يوفنتوس الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد لحساب بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.


#ريال مدريد
#جولين لوبيتيجي
#لوكا مودريتش
#فلورنتينو بيريز

من عرب 48

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